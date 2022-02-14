Комику азербайджанского происхождения сократили срок нежелательности пребывания в России

МВД России сократило срок нежелательности пребывания в стране стендап-комика, гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет, сообщает «Интерфакс».

"МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в России Мирзализаде И.К.о. признается нежелательным до 27 августа 2035 года", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин во вторник. Он отметил, что решение ведомства будет обжаловано.

Как сообщалось, 30 августа МВД России решило признать пожизненно нежелательным пребывание стендап-комика в России. Ведомство посчитало, что "в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство".