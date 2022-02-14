Граждане еще 17 стран смогут посетить Азербайджан воздушным транспортом
Гражданам еще нескольких стран разрешен въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику разрешен гражданам нижеследующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства:
- Албания
- Доминиканская Республика
- Филиппины
- Грузия
- Индия
- Индонезия
- Исламская Республика Иран
- Колумбия
- Молдова
- Узбекистан
- Исламская Республика Пакистан
- Перу
- Таджикистан
- Королевство Таиланд
- Тунис
- Туркменистан
- Боливарианская Республика Венесуэла.