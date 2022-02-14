Граждане еще 17 стран смогут посетить Азербайджан воздушным транспортом

Гражданам еще нескольких стран разрешен въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику разрешен гражданам нижеследующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства:

- Албания

- Доминиканская Республика

- Филиппины

- Грузия

- Индия

- Индонезия

- Исламская Республика Иран

- Колумбия

- Молдова

- Узбекистан

- Исламская Республика Пакистан

- Перу

- Таджикистан

- Королевство Таиланд

- Тунис

- Туркменистан

- Боливарианская Республика Венесуэла.