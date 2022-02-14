«Из-за нехватки природного газа в селе мы используем дрова в качестве топлива в быту. А это приводит к дополнительным расходам и гибели деревьев». Об этом заявил житель села Нахарлы Саатлинского района Гусейнага Алиев в ходе очередной акции «Открытый микрофон» производственного объединения «Азеригаз».

Начальник отдела по связям с общественностью объединения Эльданиз Велиев проинформировал жителей села о работе, проводимой в рамках акции, которая проводится уже в 43-й раз. Велиев отметил, что из села поступали многочисленные обращения, поэтому в этот раз акция была организована по указанному адресу.

Жители села Нахарлы, в котором насчитывается 126 индивидуальных жилых домов, рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются из-за отсутствия "голубого топлива". Житель села Азиз Абышов попросил обеспечить сельскую мечеть природным газом в случае, если руководство «Азеригаз» даст поручение по газификации этого села.