«Азеригаз»: местам религиозного поклонения предоставлена льгота в размере 500 манатов фото
«Из-за нехватки природного газа в селе мы используем дрова в качестве топлива в быту. А это приводит к дополнительным расходам и гибели деревьев». Об этом заявил житель села Нахарлы Саатлинского района Гусейнага Алиев в ходе очередной акции «Открытый микрофон» производственного объединения «Азеригаз».
Начальник отдела по связям с общественностью объединения Эльданиз Велиев проинформировал жителей села о работе, проводимой в рамках акции, которая проводится уже в 43-й раз. Велиев отметил, что из села поступали многочисленные обращения, поэтому в этот раз акция была организована по указанному адресу.
Жители села Нахарлы, в котором насчитывается 126 индивидуальных жилых домов, рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются из-за отсутствия "голубого топлива". Житель села Азиз Абышов попросил обеспечить сельскую мечеть природным газом в случае, если руководство «Азеригаз» даст поручение по газификации этого села.
Начальник Сальянского регионального Управления эксплуатации газа Намик Мамедов отметил, что руководство производственного объединения всегда уделяет особое внимание газификации мечетей и учебных заведений в селах, где ведутся работы по газификации, а также в новых жилых массивах. Было также отмечено, что согласно поручениям генерального директора, в течение года для мест религиозного поклонения, прошедших соответствующую регистрацию и обеспеченных газом, была предоставлена льгота в размере 500 манатов. Он подчеркнул, что обращения, поступившие от соответствующих руководящих лиц объединения, будут доведены до генерального директора «Азеригаз».
Отметим, что на территории Саатлинского района находятся 43 села, 32 из которых обеспечены природным газом.