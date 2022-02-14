Суд оправдал подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Барде
Генеральная прокуратура Азербайджана подала протест в Гянджинский апелляционный суд в связи с оправданием лица, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки в Барде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что на основании несоответствия данного решения фактическим обстоятельствам дела и с целью вынесения нового обвинительного приговора 15 февраля Генпрокуратура подала протест в Гянджинский апелляционный суд.
В августе 2020 года житель села Джумалар Бардинского района обратился в полицию и сообщил, что сосед изнасиловал его дочь. На основании заключения экспертизы у девочки был подтвержден факт дефлорации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 УК АР (половое сношение или совершение иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Житель Барды Й.Б. был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.
Бардинский районный суд вынес в отношении подсудимого оправдательный приговор в связи с недоказанностью его вины.