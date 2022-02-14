Суд оправдал подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Барде

Генеральная прокуратура Азербайджана подала протест в Гянджинский апелляционный суд в связи с оправданием лица, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки в Барде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на основании несоответствия данного решения фактическим обстоятельствам дела и с целью вынесения нового обвинительного приговора 15 февраля Генпрокуратура подала протест в Гянджинский апелляционный суд.