Оскорбившая учителя директор школы уволена видео
Директор полной средней школы №111 Кельбаджарского района Вафа Амирасланова освобождена от занимаемой должности за неэтичное поведение, передает АПА.
Распространенные в социальных сетях кадры были расследованы, и соответствующим приказом Министерства образования директор школы Вафа Амирасланова была освобождена от занимаемой должности.
Отметим, что ранее в Сети была опубликована видеозапись конфликта между директором и учителем школы №111 Кельбаджарского района, дислоцирующейся в Гёйгёльском районе. Видео снял учитель начальных классов средней школы Ислам Алиев. На кадрах директор школы Вафа Амирасланова оскорбила учителя.
В.Амирасланова заявила, что видео является монтажом.