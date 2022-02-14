НАТО и России не поделить Азербайджан между собой миру – мир, война – войне
Фраза «Мир сошел с ума», как естественная реакция человечества на политические кризисы, экономические потрясения или культурологические открытия, произносилась во все времена. Но, пожалуй, никогда еще за всю историю цивилизации она не звучала так часто, так тревожно и, главное, так пугающе убедительно, как в двадцатые годы XXI века.
К такому выводу невольно приходишь, с тревогой наблюдая за сложившейся глобальной политической ситуацией, которая на наших глазах с каждым днем становится все более нестабильной, накаленной и непредсказуемой.
Если представить себе мировой порядок, без которого немыслимо существование цивилизации, в виде гигантского, сверхскоростного экспресса, то похоже, что еще немного, и экспресс этот не справится с запредельной скоростью, сойдет с рельсов и рухнет в пропасть разрушительных войн, экологических катастроф и глобального обнищания, увлекая за собой более семи миллиардов пассажиров.
Без всякого преувеличения «генеральной репетиций» подобного апокалипсиса можно с уверенностью назвать ситуацию вокруг Украины, напомнившую нам о худших временах «холодной войны».
Еще с осени прошлого года Россия, публично отрицая наличие каких бы то ни было планов нападения на Украину, сосредоточила вдоль её границ самую крупную со времен Второй мировой войны группировку войск и техники, включая штурмовую авиацию, танковые соединения и атакующие ракетные комплексы.
В лучших традициях времен «холодной войны», Россия, решив напомнить США о своей геополитической значимости, потребовала от Белого дома возвращения войск НАТО в Восточной Европе к границам 1997 года, а также отказаться от идеи принять Украину в ряды Североатлантического блока.
Как и следовало ожидать, США и НАТО ультиматум Москвы отклонили, после чего градус противостояния России и Запада резко возрос, а тема неизбежности военного вторжения России в Украину стала доминирующей не только в мировых СМИ, но и на уровне глав государств и правительств. Достаточно сказать, что девятнадцать стран мира не только отозвали из Киева посольства, но и обратились к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом срочно вернуться на родину. И, как апофеоз предвоенной истерии, была озвучена конкретная дата вторжения России в Украину – 16 февраля.
То есть завтра.
Но, как и предполагали многие западные и российские аналитики, в последний момент Москва включила «реверс», отвела от границ с Украиной большую часть своих танковых бригад, заявив на разных уровнях, что всегда была сторонницей решения спорных вопросов дипломатическими методами, а не ракетными атаками.
Похоже, до «точки невозврата» в ситуации вокруг Украины дело так и не дошло, что, конечно, не может не радовать.
Возвращаясь же к кульминационной фазе самой острой после Карибского кризиса геополитической конфронтации между Западом во главе с США и Россией, важно отметить, что обе стороны стремились и продолжают пытаться привлечь на свою сторону как можно больше союзников.
Понятно, что их взоры устремлены, главным образом, на государства, которые не входят в военно-политические блоки, проводят независимую внешнюю политику и равно удалены от геополитических «полюсов». В их числе и Азербайджан – страна, которую на Западе после победы в 44-дневной войне по праву считают лидером в регионе Южного Кавказа.
В этой связи понятно, что вопрос о том, чью сторону в конфликте между Россией и Западом, должен занять Азербайджан, перед нашей страной не стоит.
И вот, почему.
В самом начале своей независимости, когда Азербайджан конструировал и создавал стратегию внешней политики, четко определив, что он не желает зависеть ни от одного центра глобальной силы, во главу угла было поставлено прагматичное сочетание интересов национальной безопасности с сохранением имиджа страны, как надежного и ответственного партнера.
Реальные плоды такой политики мы видим сегодня, когда Баку сумел, одновременно, и стать важным энергетическим партнером Европы, и установить прочные стратегические и партнерские отношения с Россией.
Так что, суждения международных аналитиков относительно того, какой выбор, учитывая беспрецедентно острый характер конфликта вокруг Украины, должен сделать Азербайджан, лишены практической пользы из-за наличия еще одного важного фактора, значение которого невозможно переоценить в наше беспокойное время.
Речь идет о Движении неприсоединения, в ряды которого Азербайджан вступил в 2011 году и в котором сегодня является председателем.
Азербайджан всегда позиционировал себя страной, стремящейся вносить весомый вклад в укрепление мира и международной безопасности. Не случайно, в основу его внешней политики заложены принципы безопасности, а также приоритет международного права, как важного регулирующего механизма. Верность этим принципам Азербайджан неоднократно доказывал в кризисных ситуациях, возникавших в разное время как в регионе Южного Кавказа, так и в мире.
Резюмируя базовые приоритеты внешней политики Азербайджанской Республики, следует особо подчеркнуть, что официальный Баку, как и прежде, продолжает руководствоваться принципами Движения неприсоединения и, судя по всему, будет продолжать эту политическую линию в обозримом будущем, не склоняясь к тем или иным «полюсам», прагматично строя взаимовыгодные отношения с партнерами, защищая верховенство международного права, положения о территориальной целостности и суверенитете государств, а также принципы невмешательства во внутренние дела друг друга.
Для Азербайджана это – оптимальный внешнеполитический курс, позволяющий ему оставаться независимым, самодостаточным и прогрессирующим государством в мире, сходящим с ума.