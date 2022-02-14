Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:45

Фраза «Мир сошел с ума», как естественная реакция человечества на политические кризисы, экономические потрясения или культурологические открытия, произносилась во все времена. Но, пожалуй, никогда еще за всю историю цивилизации она не звучала так часто, так тревожно и, главное, так пугающе убедительно, как в двадцатые годы XXI века. К такому выводу невольно приходишь, с тревогой наблюдая за сложившейся глобальной политической ситуацией, которая на наших глазах с каждым днем становится все более нестабильной, накаленной и непредсказуемой. Если представить себе мировой порядок, без которого немыслимо существование цивилизации, в виде гигантского, сверхскоростного экспресса, то похоже, что еще немного, и экспресс этот не справится с запредельной скоростью, сойдет с рельсов и рухнет в пропасть разрушительных войн, экологических катастроф и глобального обнищания, увлекая за собой более семи миллиардов пассажиров.

Без всякого преувеличения «генеральной репетиций» подобного апокалипсиса можно с уверенностью назвать ситуацию вокруг Украины, напомнившую нам о худших временах «холодной войны». Еще с осени прошлого года Россия, публично отрицая наличие каких бы то ни было планов нападения на Украину, сосредоточила вдоль её границ самую крупную со времен Второй мировой войны группировку войск и техники, включая штурмовую авиацию, танковые соединения и атакующие ракетные комплексы. В лучших традициях времен «холодной войны», Россия, решив напомнить США о своей геополитической значимости, потребовала от Белого дома возвращения войск НАТО в Восточной Европе к границам 1997 года, а также отказаться от идеи принять Украину в ряды Североатлантического блока. Как и следовало ожидать, США и НАТО ультиматум Москвы отклонили, после чего градус противостояния России и Запада резко возрос, а тема неизбежности военного вторжения России в Украину стала доминирующей не только в мировых СМИ, но и на уровне глав государств и правительств. Достаточно сказать, что девятнадцать стран мира не только отозвали из Киева посольства, но и обратились к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом срочно вернуться на родину. И, как апофеоз предвоенной истерии, была озвучена конкретная дата вторжения России в Украину – 16 февраля. То есть завтра.

Но, как и предполагали многие западные и российские аналитики, в последний момент Москва включила «реверс», отвела от границ с Украиной большую часть своих танковых бригад, заявив на разных уровнях, что всегда была сторонницей решения спорных вопросов дипломатическими методами, а не ракетными атаками. Похоже, до «точки невозврата» в ситуации вокруг Украины дело так и не дошло, что, конечно, не может не радовать. Возвращаясь же к кульминационной фазе самой острой после Карибского кризиса геополитической конфронтации между Западом во главе с США и Россией, важно отметить, что обе стороны стремились и продолжают пытаться привлечь на свою сторону как можно больше союзников. Понятно, что их взоры устремлены, главным образом, на государства, которые не входят в военно-политические блоки, проводят независимую внешнюю политику и равно удалены от геополитических «полюсов». В их числе и Азербайджан – страна, которую на Западе после победы в 44-дневной войне по праву считают лидером в регионе Южного Кавказа. В этой связи понятно, что вопрос о том, чью сторону в конфликте между Россией и Западом, должен занять Азербайджан, перед нашей страной не стоит.