На сайты Минобороны, ВСУ и двух банков Украины совершены DDoS-атаки

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, заявил во вторник о DDoS-атаке на сайты министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также «Приватбанка» и «Ощадбанка».

"В течение последних часов "Приватбанк" находится под массированной DDoS-атакой. Пользователи "Приват24" (приложение банка – ред.) сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в "Приват24", у других не отображаются баланс и последние транзакции. В "Привате" уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме. В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковались сайты минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь, по большому счету, его агрессивные планы не срабатывают", - говорится в сообщении центра в Telegram.