Скончался азербайджанский актер фото
Скончался актер Агдамского государственного драматического театра Низами Аскероглу.
Об этом сообщается на странице театра в Facebook.
Отмечается, что артист умер после продолжительной и тяжелой болезни.
Скончался актер Агдамского государственного драматического театра Низами Аскероглу.
Об этом сообщается на странице театра в Facebook.
Отмечается, что артист умер после продолжительной и тяжелой болезни.
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