Байден выступит с заявлением по Украине

Президент США Джо Байден во вторник днем выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с РФ по данной тематике, заявил Белый дом, сообщает РИА Новости.

Согласно обновленному графику главы государства на сегодняшний день, обнародованному американской администрацией, выступление запланировано на 15:30 по вашингтонскому времени (00:30 по бакинскому времени – ред.).

"Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, а также наши союзники и партнеры, предлагали России за последние месяцы", - проинформировали в Белом доме.