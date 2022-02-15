Украина обратилась в НАТО за международной помощью

НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций «различного характера», которые могут затронуть гражданское население, говорится в заявлении альянса, пишет РИА Новости.

"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евро-Атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины", - сообщается в заявлении.

EADRCC является основным механизмом НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в Евро-Атлантическом регионе.