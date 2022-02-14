Совгатов повесился, узнав, что на его имя зарегистрировано пять компаний

В Астаринском районе повесился местный житель, сообщает Report.

Инцидент произошел в лесу у села Тахтанакаран. Тело Заура Совгатова (1981 г.р.) было обнаружено сельчанами. В найденном при нем письме покойный написал о причинах, вынудивших его пойти на этот шаг.

Отметим, что несколько дней назад З.Совгатов обратился в правоохранительные органы и другие государственные структуры, а также в СМИ, утверждая, что на его имя обманным путем было зарегистрировано несколько компаний и у него образовалась крупная налоговая задолженность.