Совгатов повесился, узнав, что на его имя зарегистрировано пять компаний
В Астаринском районе повесился местный житель, сообщает Report.
Инцидент произошел в лесу у села Тахтанакаран. Тело Заура Совгатова (1981 г.р.) было обнаружено сельчанами. В найденном при нем письме покойный написал о причинах, вынудивших его пойти на этот шаг.
Отметим, что несколько дней назад З.Совгатов обратился в правоохранительные органы и другие государственные структуры, а также в СМИ, утверждая, что на его имя обманным путем было зарегистрировано несколько компаний и у него образовалась крупная налоговая задолженность.
Он рассказал, что в 2018 году обратился за помощью к близкому другу Ровшану Гусейнову, проживающему в бакинском поселке Бина, для получения адресной социальной помощи. По словам покойного, Р.Гусейнов пообещал решить этот вопрос, если ему будет выдана доверенность как полномочному представителю. Однако спустя несколько месяцев после выдачи доверенности З.Совгатов понял, что его обманули.
Узнав в суде, что он является учредителем и руководителем пяти компаний, З.Совгатов связался с Р.Гусейновым и потребовал объяснений. Последний сказал, что решит эту проблему в ближайшее время, но последние два месяца с ним невозможно было связаться.
По данному факту в районной прокуратуре ведется расследование.