Обнаружена новая опасная мутация «омикрона»

Датские ученые нашли у линии коронавируса BA.2, известной как «стелс-омикрон», новую опасную мутацию. Об этом сообщается в отчете расположенного в Дании научно-исследовательского института Statens Serum Institut, пишет «Росбалт».

Мутация, которая была обнаружена в белке ORF3a, отвечающем за воспаление в клетках заразившегося и перемещение вируса по ним, получила название H78Y. Генетик Дмитрий Прусс рассказал «Известиям», что функциональное значение этой мутации пока не раскрыто. Опасение ученых вызывает тот факт, что новый ген может повышать скорость передачи «омикрона» от человека к человеку.