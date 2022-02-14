Байден: США и НАТО не планируют размещать ракеты в Украине

Байден отметил, что США готовы и к дипломатии, и к решительному ответу на возможную агрессию РФ против Украины.

«Ни США, ни НАТО не обладают ракетами в Украине. У нас также нет планов размещать их там», - сказал он.

Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

Власти США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ в случае их достижения.

«Вот уже несколько недель мы с нашими союзниками и партнерами <...> участвуем в безостановочной дипломатии. В эти выходные я говорил [по телефону] с президентом [РФ Владимиром] Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы», - заявил лидер США.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что необходимо продолжать предпринимать дипломатические усилия в области безопасности в Европе.

"И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент [РФ Владимир] Путин, и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Вчера [в понедельник] российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех", - сказал он.

Также он коснулся темы «открытых дверей» в альянс: «Соединенные Штаты не поступятся своим основным принципом, согласно которому страны сами вольны выбирать себе альянсы. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться».