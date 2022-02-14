Байден: США будут воевать с Россией, если она нападет на Украину
США считают, что возможность атаки России на Украину остается, заявил американский президент Джо Байден в связи с ситуацией в Украине, сообщают российские СМИ.
«Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным. Вторая мировая война была войной, в которой мы участвовали по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору», - сказал Байден в видеообращении, которое транслируют местные телеканалы в прямом эфире.