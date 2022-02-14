В Испании всплыла деревня, затопленная в 1992 году фото
На северо-западе Испании всплыла затопленная деревня, которая была под водой в течение 30 лет. Об этом пишет АР.
Отмечается, что такое явление спровоцировала продолжительная засуха на испано-португальской границе. Дождей там не было уже несколько месяцев.
Власти города утверждают, что ситуация усугубилась "довольно агрессивной эксплуатацией" португальской энергетической компании EDP, которая управляет водохранилищем. В связи с этим правительство приказало шести плотинам 1 февраля почти полностью прекратить использование воды для производства электроэнергии и ирригации.
Между тем, по последним данным Министерства окружающей среды, водохранилища страны заполнены на 44%.