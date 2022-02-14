На Прикарпатье (Украина) проводится полицейская спецоперация по розыску подозреваемого в убийстве Игоря Дутки, криминального авторитета по кличке «Сухой». Об этом сообщает местное издание «Галицкий корреспондент» со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

"По тревоге поднят личный состав полиции Ивано-Франковской области, задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, сообщивший: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.