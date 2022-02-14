Гордон назвал Путина личным врагом и заявил, что вывез семью из Украины видео
Украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что вывез часть своей семьи из Украины из-за возможного вторжения РФ. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».
Журналист попросил его прокомментировать информацию о том, что он вывез семью за границу.
Гордон заявил, что уже восемь лет борется с российской пропагандой "практически в одиночку".
"Я понимаю, что, поскольку я являюсь личным врагом Путина и кремлёвской банды, удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве. Поэтому для меня однозначно то, что я остаюсь дома, моя жена остается дома, а люди за которых я отвечаю должны быть в безопасности", - сказал он.
По словам журналиста, он вывез в Вену своего отца, дедушку, мать своей жены и детей, потому что не хочет рисковать ими.
"Я не могу бороться со связанными руками. А дети и пожилые родители, которые остаются тут, если сюда войдут русские, это мои связанные руки. Я должен быть свободен и ни о ком не думать. Я должен думать о борьбе", - подчеркнул Гордон.