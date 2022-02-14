Украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что вывез часть своей семьи из Украины из-за возможного вторжения РФ. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Журналист попросил его прокомментировать информацию о том, что он вывез семью за границу.

Гордон заявил, что уже восемь лет борется с российской пропагандой "практически в одиночку".