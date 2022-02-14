Теперь и в Азербайджане! Банкоматы – хорошо. А постаматы - лучше

Ильгар Гусейнов 10:01

Длящаяся почти два года пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в привычный образ жизни людей во всем мире, включая и Азербайджан. В наш лексикон вошли и стали привычными такие выражения, как «соблюдение социальной дистанции», «обязательное ношение масок», «ковид-паспорта»... Ничего не поделаешь: короновирусное бытие все настойчивее определяет наше сознание. Не успели азербайджанцы привыкнуть к штамму «дельта», как страну захлестнул «омикрон», с появлением которого резко повысилось количество зараженных, что значительно актуализировало необходимость ответственного подхода граждан к карантинным мерам и вопросам социальной изоляции. Но следуя логике народной мудрости, по которой не бывает худа без добра, следует признать, что феномен пандемии в Азербайджане сыграл и позитивную роль. В частности, это касается динамичного развития отдельных сфер, включая электронную коммерцию. И в самом деле, если раньше жители Баку могли себе позволить часами бродить по торговым центрам, придирчиво подбирая очередную обновку или подарок близким, то сегодня все больше торговых операций осуществляется через интернет.

Число людей, разбирающихся в особенностях электронной торговли и прекрасно знающих, как именно следует заказывать вещи в онлайн-магазинах, множится в геометрической прогрессии. Достаточно вспомнить ажиотаж, вызванный недавним падением курса турецкой лиры, когда сотни тысяч азербайджанцев буквально заполонили интернет, наперебой заказывая подешевевшие товары из Турции. А картина длинных очередей заказчиков, которые выстраиваются у офисов логистических компаний за заказанными в интернете посылками, стала уже привычной и даже обыденной. Между тем рост электронной торговли потянул за собой развитие еще одной сферы услуг – курьерскую доставку. Сегодня практически все магазины или рестораны, реализующие продукты через интернет, прибегают к услугам курьерских служб, доставляющих покупателям заказанный товар. По различным подсчетам, для доставки одного товара курьеру приходится в среднем преодолевать расстояние в 800 метров. Учитывая, что ежедневное количество онлайн-покупок исчисляется сотнями тысяч, нетрудно представить, как усложняют и без того перегруженное движение на улицах Баку тысячи курьеров на мотороллерах и мопедах. Учитывая же, что объемы электронной коммерции в Азербайджане продолжают стремительно увеличиваться, количество моторизованных курьеров на улицах Баку будет только возрастать. И это – очень серьезная проблема, решить которую вызвался отечественный стартап Poste, планирующий впервые в Азербайджане начать в Баку массовую установку специальных постаматов - устройств для автоматической выдачи посылок без участия курьеров или других сотрудников. Проект увидел свет по инициативе компании Логистика и грузоперевозки «166». Постаматы, через которые все фирмы смогут продавать свои товары, представляет собой огромный автоматизированный шкаф со встроенными ячейками разного размера, консольной панелью и сенсорным экраном для управления процессом получения посылки. Установку первых постаматов компания Poste планирует начать уже в марте этого года и обещает, что найти их будет очень легко, поскольку постаматы будут установлены по всей столице в зоне 10-минутной доступности. В компании также заверяют, что процедура использования постамата достаточно проста, так что получателям посылок будет нетрудно разобраться с принципами работы этого механизма.