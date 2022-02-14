Прокуратура об убийстве в Гёйгёле

В Гёйгёле произошло убийство, в связи с чем районная прокуратура распространила заявление.

В заявлении говорится, что 15 февраля около 22:00 в Гейгельскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Джавидана Мамедова, 2002 года рождения. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что знакомый убитого, Джалал Апиев, 1999 года рождения, умышленно убил Мамедова, нанеся ему многочисленные ножевые ранения в ходе личного конфликта.

В прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Джалал Апиев задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.