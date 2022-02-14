Выгодное предложение для инвестиций - облигации Банка Республика

Так, 18 февраля 2022 года облигации Банка Республика, зарегистрированные Бакинской фондовой биржей (БФБ), в размере 15 миллионов манатов будут размещены посредством конкурентного аукциона.

Банк Республика, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, продолжает успешную деятельность как в банковском секторе, так и на рынке капитала.

Подробная информация об облигациях

• Вид облигации – процентные, необеспеченные, документарные, именные

• Номинальная стоимость – 1 000 манатов

• Количество - 15 000 шт.

• Годовая процентная ставка (купон) - 8,5%

• Выплата процентов - каждые 6 месяцев

• Срок - 2 года

• Андеррайтер - Инвестиционная компания Pasha Capital.

Любой желающий приобрести облигации Банка Республика может обратиться к членам БФБ.

В декабре 2021 года на БФБ были успешно размещены облигации, выпущенные Банком Республика на сумму 10 миллионов манатов. В результате большого интереса, проявленного инвесторами к облигациям банка, в ходе аукциона спрос превысил предложение на 30%.

За 30 лет своей успешной деятельности Банк Республика смог завоевать доверие клиентов и укрепиться в пятёрке ведущих банков страны. По итогам прошлого года банк показал динамичное развитие по всем направлениям деятельности. Так, активы банка увеличились на 19% и составили 1,2 млрд манатов, совокупный капитал увеличился на 25% и составил 104,48 млн манатов, а чистая прибыль составила 19,5 млн манатов, что более чем в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В 2021 году Банк также получил один из самых высоких международных рейтингов (В3) среди банков страны от международного рейтингового агентства Moody's.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или позвонив в Call Center банка по номеру 144.