В Физули продолжают находить брошенное армянами оружие
В Физулинском районе Азербайджана обнаружены брошенные армянами боеприпасы.
Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела внутренних дел, обнаружены и переданы соответствующим структурам различные боеприпасы, среди которых 27 автоматов, семь пулеметов, один гранатомет, три гранаты, четыре автоматных ящика, 11 снарядов, 95 крупнокалиберных патронов.