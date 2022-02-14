Армянские СМИ написали, что азербайджанские депутаты едут в Ереван

С 19 по 22 февраля в Ереване пройдут заседания бюро Парламентской ассамблеи Евронест (парламентская организация Восточного партнерства между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнерами).

Армянская газета «Грапарак» сообщает, что в Ереван прибудут члены постоянных комиссий Евронеста по вопросам прав человека и демократии, политики, энергетической безопасности, экономической интеграции, занятости, образования, культуры, гражданского общества и др.

Газета отмечает, что предположительно Азербайджан дал предварительное согласие на участие в этих заседаниях.