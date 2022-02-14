МВД о преступниках, вырубавших деревья

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел с участием специалистов Службы развития лесов Минэкологии Азербайджана провели операцию по задержанию членов еще одной организованной группы, занимавшейся незаконной вырубкой деревьев и переработкой древесины в лесных массивах на территории страны, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в управление поступила информация о незаконной массовой вырубке ценных пород деревьев на территории Астаринского и Лерикского районов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что деревья были вырублены членами организованной группы во главе с жителями Астаринского района Сардаром Гянджиевым и Сархадом Эйнуллаевым.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.