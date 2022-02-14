Азербайджан перевыполнил свой план по сделке ОПЕК+

В январе 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 700,5 тыс. баррелей, из которых 580,9 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 119,6 тыс. баррелей - на конденсат, сообщили в Министерстве энергетики.

В соответствии с решением, принятым на 23-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане предусматривалось увеличить на 7 тыс. баррелей - до 661 тыс. баррелей в январе 2022 года, а обязательстве по сокращению предусматривалось на уровне 57 тыс. баррелей.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 113,78%.