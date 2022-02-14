Джемаль Бустани, автор haqqin.az 11:23

Двухдневный визит, который нанес в Объединенные Арабские Эмираты президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, привел к подписанию исторического пакета межправительственных соглашений. Многообещающие договоренности касаются сфер торговли, обороны, транспорта и инвестиций, здравоохранения, аграрной промышленности и информации. Трудно вспомнить, кого из иностранных лидеров в мире встречали столь же торжественно и пафосно, как турецкого президента в Эмиратах. Небоскребы окрашивались в цвета турецкого флага, а над улицами Абу-Даби плыла песня «Все мне напоминает о тебе», которую ее автор, эмиратский пианист, композитор, музыкант Хусейн аль-Джассми написал специально к этому случаю и посвятил Турции и турецкому народу: Мы вместе шли по этим дорогам, Мы вместе промокли под проливным дождем... Во всех песнях, которые я сейчас слушаю Мне все о тебе напоминает...

За Эрдоганом не угнаться. Еще вчера монархии Залива выглядели монолитом, разве что Катар стоял особняком. Еще вчера Эмираты и Турция находились по разные стороны баррикад. Пришел турецкий президент – и привычная картина пошла трещинами, начала распадаться на пазлы, которые затем соберутся в новую конфигурацию. В ходе нынешнего визита между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписано 13 соглашений. Их характер таков, что двусторонняя торговля будет расти скачкообразно, а взаимные инвестиции – стремительно нарастать. Стороны заговорили о запуске переговорного процесса, посвященного вопросу создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя государствами – и это огромный шаг вперед. Без сомнений, экономика стоит во главе угла в отношениях Турции и Эмиратов. Но каковы будут последствия для политической составляющей? Вот вопрос, на который сейчас многие пытаются найти ответ. Какой будет дальнейшая судьба давнего клиента Эмиратов, «фельдмаршала» Халифы Хафтара? Будет ли согласована политика двух стран в Сирии и Судане? Поможет ли этот стратегический прорыв нормализации израильско-турецких отношений?

Точных ответов на эти вопросы пока ни у кого нет. А делать прогнозы – занятие неблагодарное. Поскольку есть и политическая инерция ранее существовавших между двумя государствами конфликтов, и обязательно найдутся те, кому их нынешний стратегический дрейф друг к другу, как серпом по рейтингу. Это уж точно не понравится администрации Байдена, да и в Эр-Рияде будут не в восторге – Эмираты своей внешнеполитической активностью опять обошли саудитов в борьбе за дипломатическое лидерство в Заливе. Недоброжелатели альянса Турция - ОАЭ могли бы возразить, что пока ничего серьезного не произошло – подписаны некие меморандумы, когда они будут полностью реализованы – пока непонятно. Но в ходе визита Эрдогана появилась информация о том, что Объединенные Арабские Эмираты увеличили число заказанных у Турции бронированных машин с 220 до 400. А также всерьез присматриваются к целой линейке изделий турецкого оборонно-промышленного комплекса и совсем не прочь принять участие в некоторых совместных военных разработках.