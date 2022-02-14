Псаки: США не будут давить на Украину для вступления в НАТО

«Соединенные Штаты Америки не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в НАТО». Об этом во время пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, позиция Вашингтона заключается в том, что он не собирается оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу.

«У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался», - заявила Псаки.