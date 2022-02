«Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова призвала западные СМИ «огласить график вторжений» в Украину

Британский таблоид The Sun, ранее объявивший, что «вторжение» России в Украину начнется 16 февраля в 3:00 по киевскому времени (час ночи по британскому времени), отредактировал материал. Теперь «завтра в час ночи» в тексте заменено на «в любое время».

В новой редакции статьи на сайте The Sun есть строчки: «Небо... оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов», передает «Коммерсант». Данные о количестве военных, которые будут участвовать в предполагаемом вторжении, сохранены: по мнению источников газеты, это порядка 200 тыс. военных. Около 40 тыс. российских военных, как сообщает газета, находятся на белорусско-украинской границе. Еще 30 тыс. человек расположены в сепаратистских республиках Донбасса. На восточных и южных границах Украины на территории России — 130 тыс. военнослужащих, отмечает британское издание.

Прошедшую ночь прокомментировала и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» в Украину.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала Захарова в своем Telegram-канале.