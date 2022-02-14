В Казахстане призвали проверить активы семьи Назарбаева

Информация о незаконном выводе из Казахстана денежных средств должна проверяться соответствующими органами вне зависимости от имен фигурантов, заявил председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает РИА Новости.

"Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться", - сказал Ахметжанов журналистам, отвечая на вопрос, проверяло ли возглавляемое им ведомство сообщения СМИ о незаконном выводе денежных средств за рубеж членами семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева.

По его словам, другое агентство - по финансовому мониторингу - является уполномоченным органом, прямая задача которого проследить за движением денежных активов.