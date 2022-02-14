Изменились правила приема на работу учителей в Азербайджане

В Азербайджане внесены изменения в правила приема на работу учителей. Об этом заявил журналистам заведующий отделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, изменения в новые правила вступили в силу в этом году. «Проанализировав уровень ответов на тестовом экзамене в рамках конкурса по приему на работу учителей, был сделан вывод, что 90 минут отведенного времени недостаточно для ответов на вопросы. В связи с этим было принято решение увеличить это время до 120 минут», - сказал Багиров.

Представитель Минобразования также отметил, что на тестовый экзамен будет представлено 60 вопросов, за ответ на них оценка будет разной, они смогут набрать 100 баллов. Будут 40 вопросов по специальности, за каждый правильный ответ будет начисляться 2 балла, 20 методических вопросов, за правильный ответ будет начисляться 1 балл. За 4 неправильных ответа будет удален 1 правильный ответ.