Умер родившийся в Азербайджане юродивый из «Бориса Годунова»

Накануне в возрасте 81 года после продолжительной болезни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Геннадий Митрофанов. О его смерти сообщил сайт Всероссийского общества глухих.

Геннадий Митрофанов родился 19 мая 1940 года в поселке Порт-Ильич (ныне пос. Лиман – ред.) в Азербайджане. В два года из-за простуды он потерял слух. Более 50 лет актер проработал в московском Театре мимики и жеста, где играл в спектаклях "Где Чарли?", "Ромео и Джульетта" и "Вишневый сад". Известен также по ролям в фильмах "Борис Годунов", "Бегущая по волнам", "Сволочи" и др.

Митрофанов также выступал в жанрах пантомимы и клоунады: в его послужном списке числятся несколько наград, в том числе Гран-при Международного фестиваля клоунады в Киеве.