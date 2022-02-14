Российский суд хотел депортировать гражданина Армении в Азербайджан

Гражданин Армении совершил административное правонарушение на территории Российской Федерации, в связи с чем суд вынес решение о привлечении его к административной ответственности, применив к нему административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Российский суд принял решение о депортации родившегося в Азербайджане гражданина Армении в Азербайджан, сообщают армянские СМИ.

В решении об административном выдворении суд ошибочно указал, что лицо является гражданином Азербайджанской Республики. После чего началась подготовка к процедуре депортации указанного гражданина в Азербайджан.

Перепугавшийся гражданин Армении обратился в генпрокуратуру своей страны, после чего при участии генпрокуратуры РФ фабула решения суда была изменена. Нарушитель законов Российской Федерации был депортирован в свою страну, Армению.