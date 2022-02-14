Известные иностранные путешественники отправились в Шушу фото
Группа известных иностранных путешественников посетила освобожденный от оккупации город Шуша, передает АПА.
В рамках визита, организованного в преддверии 30-й годовщины Ходжалинского геноцида, группа иностранных путешественников ознакомится с городом Шуша.
Затем делегация посетит Агдам, Кельбаджар, Лачин, Губадлы и Зангилан.
Гостям будет представлена подробная информация о разрушении армянами в период оккупации материально-культурного наследия, исторических, религиозных памятников Азербайджана, полном уничтожении населенных пунктов, будут наглядно продемонстрированы следы преступлений против человечности.