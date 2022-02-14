Продлено разрешение на ж/д перевозку продукции растениеводства из Азербайджана в Россию

Расширение сотрудничества между Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор), наличие конструктивного диалога в решении вопросов двусторонней торговли и доверие к системе фитосанитарного надзора Азербайджана дают свои положительные результаты.

В пресс-службе АПБ haqqin.az заявили, что 11 июня прошлого года в результате переговоров с Россельхознадзором было получено разрешение на перевозку помидоров и яблок железнодорожным транспортом до 1 апреля 2022 года. 14 февраля этого года состоялись переговоры между председателем АПБ Гошкаром Тахмазли и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом в связи с продлением срока с учетом существующей инфраструктуры в данной сфере.

Проведенные переговоры, а также усиление в последнее время госконтроля за экспортируемой из Азербайджана продукцией были высоко оценены российским ведомством, и по вопросу продления разрешения на перевозку яблок и помидоров по железной дороге до 1 января 2023 года было принято положительное решение.