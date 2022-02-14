Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 17 февраля прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода без осадков, утром слабый туман и морось, юго-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.