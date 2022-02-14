Минск: в Армении «уделили гипертрофированное внимание» словам Лукашенко

Речь о дипломатическом скандале между Минском и Ереваном после высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении возможности Армении присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии не идет. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении. Надо посмотреть интервью президента полностью - там не было ни одного упоминания о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение. ...Я не понимаю вообще, почему речь идет о каком-то дипломатическом скандале", - приводит ТАСС слова белорусского министра.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Беларуси, заявил, что "Армении деваться некуда". После этого последовала реакция МИД Армении, который заявил, что "своеобразный геополитический анализ президента Беларуси предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой", в парламенте Армении тоже резко отреагировали на слова Лукашенко, в МИД страны был вызван посол Беларуси Александр Конюк.