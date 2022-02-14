«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений». Об этом на пресс-конференции МИД Беларуси заявил Владимир Макей, комментируя вопрос о совместных военных учениях с Россией, пишет zerkalo.io.

«Что происходит на территории Беларуси, это вполне обоснованно. Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах, в том числе и в Украине. Это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами. Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений. Что касается количества задействованных военнослужащих, то оно не превышает параметры соответствующего Венского документа 2011 года», - заявил глава МИД.

Кроме того, Владимир Макей добавил, что ни одного положения этого документа или «иных каких-то договоренностей» Беларусь не нарушила и не нарушит.