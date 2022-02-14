Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провела просветительское мероприятие по пожарной безопасности в Службе капитального ремонта вагонов ЗАО «Бакинский метрополитен».

На мероприятии была представлена подробная информация о требованиях пожарной безопасности в метрополитене и о необходимости их обеспечения, а также о правилах поведения во время пожара. В то же время до сведения коллектива службы метрополитена было доведено значение соответствия электрических сетей, электроустановок, приборов и оборудования наземных и подземных объектов и административных зданий требованиям «Правил устройства электроустановок» для устранения причин, которые могут привести к пожару в электроэнергетике.

Также сотрудники МЧС ответили на вопросы, в том числе разъяснили необходимые действия при ЧС, методы тушения пожаров на территории метрополитена и правила использования первичных средств пожаротушения.