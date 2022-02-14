Кремль о реакции Путина на обращение Госдумы по признанию «ЛНР» и «ДНР»

«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное - это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», — сказал представитель Кремля, его слова передает РИА Новости.

Журналисты спросили Пескова, согласны ли в Кремле с той позицией, что признание «ЛНР» и «ДНР» будет нарушением минских соглашений. «Признание не коррелируется с минскими соглашениями, это так. Президент сказал, что главная задача — реализация минского комплекса мер», — резюмировал пресс-секретарь проссийского президента.

Накануне депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости «ЛНР» и «ДНР». За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался. Позже Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, комментируя обращение Госдумы, заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.