Королева Британии выплатит часть денег по делу принца Эндрю

Принц Эндрю в рамках внесудебного урегулирования иска Вирджинии Джуффре выплатит ей 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов). Часть этой суммы выделит его мать, королева Елизавета II, сообщает Daily Mail.

Как пишет таблоид, "мать униженного герцога Йоркского" собирается финансово помочь ему, чтобы подвести черту под скандалом перед празднованием ее 70-летнего юбилея на троне.

По данным источников, королева и принц Чарльз оказали давление на принца Эндрю, настаивая на том, чтобы он урегулировал дело.

38-летняя Джуффре подала в суд на герцога Йоркского летом прошлого года, обвинив его в трех эпизодах сексуального насилия. На момент совершения преступлений ей было 17 лет. Во вторник, 15 февраля, стало известно, что стороны достигли внесудебного соглашения, включающего "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре". Принц Эндрю не признал вину в изнасилованиях, однако согласился на отступные.