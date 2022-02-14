Наджмеддин Садыков попал в ДТП в Баку

Экс-начальник Генерального штаба Министерства обороны Азербайджана Наджмеддин Садыков попал в дорожно-транспортное происшествие, передает Bakupost.

Сообщается, что инцидент произошел накануне на улице Микаила Мушвига.

Управляемый Н.Садыковым Land Cruiser врезался в автомобиль марки Toyota, а тот, в свою очередь, ударил машину спереди. На место инцидента были привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции.

По словам очевидцев, вскоре после аварии Наджмеддин Садыков позвал своего помощника и передал ему 10 тысяч долларов, чтобы тот возместил ущерб.