В Казахстане нефтяники потребовали прекратить преследования и пригрозили забастовкой видео
Работники на месторождении Каламкас в Мангистауской области Казахстана выдвинули ряд требований к руководству страны, региона и компании «КазМунайГаз» и пригрозили забастовкой, передает агентство КазТАГ.
«Требуем прекратить преследования и клевету в отношении невиновных граждан в связи январскими событиями. Также мы просим председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) Алика Айдарбаева включить нашу компанию ТОО «Актаукрантехсервис» в состав КМГ и поднять зарплаты до уровня компаний, входящих в структуру КМГ, а также довести социально-бытовые условия до соответствующего уровня. В случае невыполнения этих требований мы будем вынуждены остановить дальнейшую работу», - заявили работники «Актаукрантехсервис» в своем видеообращении.