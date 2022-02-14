Сепаратист из Донецка назначен заместителем главы правительства Калмыкии

Бывший исполняющий обязанности главы сепаратистов в Донецке Дмитрий Трапезников назначен заместителем главы правительства Калмыкии (РФ). Он будет отвечать в регионе за природу, экологию и сельское хозяйство. Об этом глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Instagram, пишет svoboda.org.

40-летний Трапезников занимал должность мэра Элисты. Он был избран на нее в сентябре 2019 года депутатами городского собрания по представлению Хасикова. Назначение вызвало массовые протесты в республике, которые продолжались несколько месяцев.

Накануне депутаты приняли отставку Трапезникова по его собственному желанию.