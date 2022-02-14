Гарри Каспаров: «Гейдар Алиев мне покровительствовал, был для меня щитом и защитой»

Эльмир Алиев, отдел спорта 15:24

13-й чемпион мира по шахматам, уроженец Азербайджана Гарри Каспаров в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о той помощи, которую оказал ему Гейдар Алиев, вспомнил жизнь в Баку и ответил на вопрос, скучает ли он по городу своего детства.

«Национальных проблем не было. Моя мама – старшая из трех сестер – вышла замуж за еврея, средняя – за армянина, младшая – за азербайджанца. Такой проблемы в Баку не было, - говорит Каспаров. - В Тбилиси и Ереване было не так. Ереван был практически полностью армянским. Тбилиси был более многонациональным, но там говорили по-грузински. А в Баку даже многие азербайджанцы не только говорили, но и думали по-русски. Все-таки Баку был имперским городом. Этим он и отличался от многих столиц. Скучаю ли я по Баку моего детства и юности? Ностальгия всегда существует. В Баку похоронен мой папа. Там я родился и вырос. Когда в 2016 году в Баку проходила Шахматная олимпиада, я попросил друзей из американской команды сделать фотографии с кладбища и фото моего дома, где я родился. В тот момент в квартире, где я родился, был магазин женской одежды... В Баку родились также Ростропович и Ландау. Ростропович приехал в Баку по приглашению Гейдара Алиева. Были заходы еще во времена Гейдара Алиевича, что и мне было бы неплохо приехать. Но для меня этот вопрос не стоял...». Каспаров признает, что Гейдар Алиев сыграл большую роль в том, что ему удалось стать чемпионом мира. «Гейдар Алиевич Алиев мне покровительствовал. Это правильное слово. В первый раз он принял меня и мою маму в 1979 году, когда я добился своего первого большого успеха в югославском городе Баня-Лука. Понятно, что я был уже большой восходящей звездой. И Алиев считал очень важным, чтобы мальчик армянско-еврейских кровей в Баку получил поддержку. Вся помощь Алиева с 1979 по 1985 годы была щитом, защитой. Советская система не имела никакого интереса менять русского чемпиона на метиса из Баку. Тем паче, что многие начальники, которые даже были терпимы в вопросах национальности, чувствовали, что, в отличие от лояльного солдата партии Карпова, мне доверять нельзя. И были правы. Все-таки дух свободомыслия проскальзывал, было видно, что я сделан из другого теста. По Высоцкому: «Читал в детстве другие книги».