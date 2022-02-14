Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Гейчайского РОП задержали водителя, который демонстративно нарушал общественный порядок и создавал серьезную угрозу безопасности других участников движения. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Житель села Чайархы Азиз Юсифов, управлявший автомобилем ВАЗ-21011, заснял свои хулиганские действия и разместил видео в TikTok.