Эрдоган ждет Путина и Зеленского в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, с тем чтобы узнать его позицию по вопросу проведения трехсторонней встречи с участием президентов Турции, России и Украины. Об этом глава турецкого государства заявил в беседе с журналистами по пути из ОАЭ в Анкару.
Эрдоган высказался за скорейшее снижение уровня напряженности в Черноморском регионе.
Он отметил, что президент Украины поддерживает идею проведения трехсторонней встречи Путин - Зеленский - Эрдоган: «Если Путин поддержит предложение, то встреча может состояться в Стамбуле или Анкаре».
Эрдоган также заявил, что Анкара в дальнейших своих шагах по идее трехсторонней встречи будет отталкиваться от итогов разговора с Владимиром Путиным.
«Кризис в отношениях Киева и Москвы должен быть решен мирными и дипломатическими путями, и Турция готова внести посильный вклад в этом направлении. Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности. Война не принесет пользы региону», - подчеркнул турецкий лидер.