Эрдоган ждет Путина и Зеленского в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, с тем чтобы узнать его позицию по вопросу проведения трехсторонней встречи с участием президентов Турции, России и Украины. Об этом глава турецкого государства заявил в беседе с журналистами по пути из ОАЭ в Анкару.

Эрдоган высказался за скорейшее снижение уровня напряженности в Черноморском регионе.

Он отметил, что президент Украины поддерживает идею проведения трехсторонней встречи Путин - Зеленский - Эрдоган: «Если Путин поддержит предложение, то встреча может состояться в Стамбуле или Анкаре».