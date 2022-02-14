Столтенберг: Россия не будет решать, станет ли Украина членом НАТО

Российская Федерация не будет решать, станет ли Украина в будущем членом НАТО. Как передает УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал в Брюсселе перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов альянса.

У Столтенберга спросили, согласен ли он с утверждением, что вопрос приобретения членства Украины в НАТО не будет находиться на повестке дня еще долгое время.

"Мое сообщение заключается в том, что принятие решения зависит от 30 стран-членов. Россия не решает, кто будет членом НАТО или нет. Это дело принципа, о чем все союзники снова и снова четко заявляли. Это касается уважения к праву каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь, хочет ли оно принадлежать к такой организации, как НАТО, или не хочет", - подчеркнул Столтенберг.