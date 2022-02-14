Как сказал представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на железнодорожные и автомобильные платформы и начинают возвращение на зимние квартиры.

“У россиян в результате всей этой шумной истории вокруг Украины сложилось ощущение, что Кремль проиграл Западу. В глазах россиян Россия первой не выдержала давления и отступила. Это как в соревновании, когда люди смотрят другу другу в глаза, а проигрывает тот, кто моргнет первым. Для Кремля с его гипертрофированными представлениями о национальном престиже такая ситуация абсолютно неприемлема. Поэтому требуется сделать некий эффектный жест, чтобы стереть в массовом сознании россиян досадное ощущение проигрыша…»

По мнению Радзиховского, история о якобы готовящемся захвате российскими войсками Украины была не чем иным, как пиар-ходом.

По поводу законопроекта о признании независимости «ЛНР» и «ДНР», представленного в Госдуму депутатами правящей партии «Единая Россия», политолог сказал, что Кремлю необходимо сделать эффектный политический жест, чтобы хоть как-то оправдать отвод своих войск с украинской границы.

По мнению Радзиховского, у Москвы в этом плане выбор небольшой. Поскольку угроза немедленного вооруженного вторжения в Украину не сработала, остается принять какое-то громкое политическое решение. Именно так и возникла идея законодательно признать независимость «ДНР» и «ЛНР» и использовать это решение в качестве очередной пиар-кампании, повсеместно доказывая, что в противостоянии с Западом Россия не отступает, а наоборот, привычно атакует.

Но в этом случае Кремль рискует потерять принципиально важные рычаги политического давления на своих несговорчивых южных соседей. До сих пор Москва, как известно, обвиняла Украину (и небезосновательно) в намеренном уклонении от реализации Минских соглашений. Признав же независимость «ДНР» и «ЛНР», являющихся по этому соглашению частью Украины, Кремль фактически играет на руку президента Зеленского, лишая Минские договоренности юридической силы.

А потому Москва сегодня стоит перед непростой дилеммой: с одной стороны, ей как воздух необходим эффектный жест в качестве подтверждения очередной дипломатической победы России, а с другой, законодательное признание мятежных «ДНР» и «ЛНР» будет означать политическую смерть Минских соглашений.

«Прогнозировать на сто процентов, каким в итоге будет выбор Москвы, я не берусь, как, впрочем, и большинство моих коллег, - сказал российский политолог. – Могу лишь предположить, что признания «ДНР» и «ЛНР» все-таки не будет. Российским властям важно сохранить объективный повод для постоянных попреков и обвинений Украины. Что же касается проигрыша в информационной войне, то дуэт Соловьевых и их команд на двух государственных телеканалах найдет нужные и убедительные слова, чтобы представить россиянам поражение как блистательную победу».

По мнению политолога, необычность ситуации заключается в том, что лобовое столкновение США, за которым стоит консолидированный Запад, с Россией произошло не на поле боя, как, к примеру, это было в войне между Арменией и Азербайджаном, а в информационном пространстве.

«Во второй Карабахской войне было понятно, кто победил, а кто проиграл, - резюмирует Леонид Радзиховский. - Там наблюдалась объективная картин того, какая сторона отступает, кто захватывает трофеи, у кого пленные и др. А вот в случае России и Запада все мы наблюдали за перипетиями очень странной, непривычной «войны на словах», в которой, увы, Россия безнадежно уступила. Что, впрочем, было очевидно с самого начала. Но в любом случае, это оптимальный финал первого акта информационной драмы «Военное вторжение», поскольку реальная война с НАТО могла и все еще может стать для России последней в её истории».