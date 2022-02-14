У Сердара Бердымухамедова появился соперник на выборах

В Туркмении выдвинули еще одного кандидата на пост главы государства – представителя Аграрной партии, заместителя хокима Марыйского велаята Агаджана Бекмырадова. Об этом сообщили туркменские СМИ.

Хотя дата рождения кандидата в президенты неизвестна, отмечается, что Бекмырадов в 1995 году окончил Туркменский государственный архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель. Таким образом, ему сейчас приблизительно 47-48 лет. В стране баллотироваться в президенты могут только лица старше 40 лет. С апреля 2017 года работает замглавы администрации Марыйского велаята.

Соперником Бекмырадова на внеочередных президентских выборах станет сын нынешнего главы туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедова, Сердар Бердымухамедов.

Отметим, что действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил ранее, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные президентские выборы на 12 марта.