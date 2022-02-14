Принят проект отчета Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений

Заместитель премьер-министра, председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов проинформировал о проделанной за 2021 год работе в сфере предотвращения неформальной занятости, достигнутых достижениях.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты, на заседании была обсуждена работа, проделанная в течение 2021 года в рамках утвержденного распоряжением главы государства "Плана мероприятий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике", достигнутые результаты, предстоящие задачи.

Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, созданной распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 марта 2017 года.

Председатель комиссии отметил, что за отчетный период продолжается деятельность, связанная с выполнением поручений по "Плану мероприятий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике". Он также подчеркнул, что осуществляются меры по контролю за исполнением законодательства, принятого в этой сфере, поощрению формальной занятости, просвещению, созданию электронных систем контроля и другим направлениям. Али Ахмедов отметил, что в соответствии с распоряжением президента от 17 декабря 2021 года доведение минимальной заработной платы с 1 января текущего года до 300 манатов вносит особый вклад в защиту социального благосостояния населения, обеспечение достойных условий труда для работников, поощрение формальной занятости, а также стимулирует рост конкурентоспособности рабочей силы, производительности труда.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения, руководитель рабочей группы по законодательству и управлению Анар Алиев проинформировал о мерах по защите трудовых прав граждан в сфере строительства, обеспечении доступа к социальным гарантиям, усилении контроля за оформлением трудовых отношений и организации мониторинга.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов рассказал о случаях неформальной занятости в сфере автомобильного транспорта, о работе, проводимой для борьбы с ней.

В ходе обсуждений министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Госкомстата Таир Будагов и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев высказали свое отношение к обсуждаемым вопросам.

Обсужден и принят проект представленного главе государства отчета о деятельности Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений за 2021 год.

Председатель комиссии дал поручения по усилению просветительских мероприятий, направленных на выполнение предстоящих задач, в том числе поощрение формальной занятости.