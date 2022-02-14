Минобразования запускает новый проект

16:34

Министерство образования Азербайджана совместно с международной школой математики и программирования «Алгоритмика» запустило новый образовательный проект для студентов Code for future. Об этом haqqin.az рассказали в министерстве.

15 февраля в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялась церемония открытия образовательного проекта Code for future. На первом этапе проект охватит весенний семестр 2021/2022 учебного года. На данном этапе в нем примут участие студенты III и IV курсов, обучающихся на бакалавриате технических специальностей в университете нефти. Курсы будут преподаваться по двум программам - «Веб-разработка» и «Системное администрирование» и охватывать 300 студентов. Цель проекта – подготовка студентов на уровне junior специалистов.

Выступая на мероприятии, ректор Госуниверситета нефти и промышленности профессор Мустафа Бабанлы отметил важность данного проекта с точки зрения развития навыков программирования у студентов и выразил надежду, что студенты оправдают оказанное им доверие. Отметив, что проект предоставляет широкие возможности для повышения знаний 15 сотрудников вуза в области программирования, ректор добавил, что на молодых людях лежит большая ответственность, тем более что это на сегодняшний день единственный вуз, участвующий в проекте.

В свою очередь, представитель Минобразования Улькер Саттарова рассказала о важности проекта для студентов и отметила, что он создает широкий спектр возможностей и перспектив для молодежи в сфере программирования. Затем менеджер проекта Назрин Алиева выступила с подробной презентацией. Она проинформировала студентов о цели проекта, этапах прохождения курса, а также о партнерах, программном обеспечении и изучаемых языках программирования.